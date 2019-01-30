2019/01/30 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الجزائري عبد الحميد سي عفيف بان رؤية الجزائر حول الاتفاق النووي تتمثل في الحفاظ عليه كما تدين الحظر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران...سي عفیف: الجزائر تؤکد الحفاظ علی الاتفاق النووي وتدين الحظر الظالم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران...سي عفیف: الجزائر تؤکد الحفاظ علی الاتفاق النووي وتدين الحظر الظالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).