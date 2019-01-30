الحشد يشرف على سحب المياه من المناطق المتأثرة بموجة الأمطار في الموصل

2019/01/30 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، على سحب مياه الامطار من المناطق والدوائر الحكومية في مدينة الموصل.وذكر موفد الحشد في بيان صحفي تلقت

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