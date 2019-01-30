رصاصة طائشة تبث الرعب في بغداد

2019/01/30 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اسعد عبد الله عبد علي… ليلة الامس كانت ليلة صاخبة بسبب عرس في شارعنا, حيث جرت التقاليد عند البعض مع وصول موكب العريسين, ينبري بعض اولاد العمومة والاصدقاء المهووسين والغير منضبطين الى فاصل من بالرمي العشوائي بالجو! تعبيرا عن الفرح والسرور الذي ينتاب كيانهم الناقص معرفيا وقيميا, اصاب الذعر كل الجيران, هرب الاطفال […]

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