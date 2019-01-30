سان جيرمان ممتعض من نيمار وينوي بيعه

2019/01/30 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسكشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الأربعاء، عن نية باريس سان جيرمان الفرنسي، بيع لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكر برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير، أن باريس سان جيرمان سئم من نيمار وقرر بيعه، بعد رفض اللاعب، الخضوع لعملية جراحية بسبب إصابته الأخيرة.

وتشير العديد من التقارير، إلى أن نيمار لا يريد الخضوع لعملية جراحية، لأنه يريد اللحاق بالمنتخب البرازيلي قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي ستقام الصيف المقبل على أرض السامبا.وأكد البرنامج أن رفض نيمار، الخضوع للعملية الجراحية، كان المسمار الأخير في نعش النجم البرازيلي.وكانت صحيفة "ليكيب"، قد أكدت أن نيمار سيغيب عن الملاعب حتى نهاية آذار المقبل، بعدما تعرض لإصابة قوية في كاحل القدم اليمنى، خلال مباراة ستراسبورغ.وارتبط اسم نيمار بالعودة من جديد لصفوف برشلونة، أو اللعب لصالح الغريم ريال مدريد الذي يريد ضم النجم البرازيلي لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

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