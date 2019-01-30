2019/01/30 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/خلية الصقور تعلن الإطاحة بعصابة للسطو المسلح مارست عملياتها في 4 محافظات

30/01/2019 15:56:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، الأربعاء، الإطاحة بعصابة للسطو المسلح مارست عملياتها في 4 محافظات بزي عسكري.

وذكر بيان للخلية، تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) انها أطاحت بـ"كبرى عصابات السطو المسلح، التي نفذت عملياتها الاجرامية والمروعة في محافظات البصرة وميسان وبغداد"، لافتة الى ان "عملية السطو الاخيرة التي نفذتها العصابة في محافظه الديوانية، كانت بزي عسكري، موهمين ضحاياهم بانتسابهم للاجهزة الأمنية".

وأشارت الى انها نفذت واجبها "خلال أربعة أيام أثناء تواجدهم في بغداد"، لافتة الى "الاطاحة بالعصابة بعد مواجهات مسلحة لساعات حيث تمكنت الخلية من قتل اثنين منهم والقبض على أربعة أهداف أخرى ليمثلوا أمام عدالة القضاء".



ونبهت الى ان الواجب "شهد إصابة بطل من الفريق التكتيكي المنفذ للواجب بيده، نقل اثرها لتلقي العلاج اللازم".

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