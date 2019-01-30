السيسي كرر استعداده للرحيل، فقال له المصريون: ارحل

2019/01/30 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد وسم “ارحل يا سيسي” ليتصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه على استعداد لمغادرة منصبه

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