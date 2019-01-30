2019/01/30 | 16:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عاد وسم “ارحل يا سيسي” ليتصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه على استعداد لمغادرة منصبه
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي كرر استعداده للرحيل، فقال له المصريون: ارحل) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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