وفاة 12 شخصًا جرّاء السيول في السعودية

2019/01/30 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد توفي 12 شخصاً وأصيب آخرون خلال هذا الأسبوع، نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة شمال غربي السعودية، حسبما أعلن الدفاع المدني.وأوضح الدفاع المدني السعودي في بيان، الأربعاء، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك، وواحد في المدينة المنورة وآخر في منطقة الحدود الشمالية.وقال الدفاع المدني إن جميع حالات الوفاة […]

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