الرئيس البوليفي: التهديد الأميركي لفنزويلا هو تهديد لكل أميركا اللاتينية

2019/01/30 | 17:40

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الرئيس البوليفي إيفو موراليس: التهديد الأميركي لفنزويلا هو تهديد

لكل أميركا اللاتينيةموراليس: واشنطن تريد بقاء فنزويلا مدمرة وفقيرة مثل العراق و

ليبياموراليس: الولايات المتحدة تقوض السلام وحق الشعوب في التخلص من

مواردها الطبيعية

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