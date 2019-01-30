اكتشاف ثغرة بالفيس تايم من قبل مراهق بعمر الـ 14 في ولاية اريزونا

2019/01/30 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركزالاعلام الرقمي ،اليوم الاربعاء، ان مراهقا من ولاية اريزونا كان وراء اكتشاف الثغرة المتعلقة بتطبيق المحادثة الشهير الفيس تايم الخاص باكبر شركة تقنية في

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