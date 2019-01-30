الاديب يكشف عن بوادر “مصالحة” بين العبادي والمالكي

2019/01/30 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية علي الاديب، اليوم الأربعاء، استمرار اجتماع اللجان التنسيقية العليا في الحزب من اجل تحديد موعد المؤتمر العام

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