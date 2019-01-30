محمد علي الحوثي يلتقي غريفيث في صنعاء لمناقشة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم

2019/01/30 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأدلى الحوثي بتصريحات عقب اللقاء جاء فيها، "تأتي هذه اللقاءات في إطار دعم جهود السلام، وقد دعونا المبعوث الدولي إلى الضغط الكبير على دول العدوان وعلى ميليشياتها المتواجدة في الساحل من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم".وأضاف، " نحن حريصون على تنفيذ الاتفاق، لكن هناك خروقات كبيرة ترتكبها دول العدوان في الساحل، وهذه الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها والاستهدافات، سواء للفرق التي ترافق فرق مراقبة وقف إطلاق النار أو غيرها تهدف وتؤدي إلى عرقلة التنفيذ السريع لاتفاق ستوكهولم".وتابع الحوثي قائلاً، " لذلك نحمّل دول العدوان المسؤولية، وندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة غداً إلى الضغط الكبير على هذه الدول لإيقاف العدوان على بلدنا وفك الحصار والحظر الجوي".وأردف رئيس اللجنة الثورية العليا، "أعتقد أن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني اليوم تتطلّب أن تكون هناك وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي لإيقاف هذا العدوان وهذه الحرب المدمرة التي لا فائدة من وراءها".وأكد الحوثي أنه "بالضغط الكبير على المعتدين سيتوقف العدوان وسيتحقق السلام الذي هو سلام إنساني في نظرنا، وسيستطيع الشعب اليمني أن يكسر المجاعة التي تحوم حوله، والتي أصبحت قريبة جدا، كما هو في تصريحات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي سببها الحصار والتي هي من صُنع الإنسان الأمريكي السعودي الإماراتي الفرنسي البريطاني".وختم تصريحاته بالقول، " نحمّل كل الدول التي تحالفت ضدنا وأعلنت رسميا أنها تقف ضد الشعب اليمني مسؤولية أي عرقلة لأي جهد للسلام".انتهى.ص.هـ.ح.

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