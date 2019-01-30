قبرص: قادة سبع دول أوروبية يجتمعون في نيقوسيا من أجل الهجرة واللاجئين

2019/01/30 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك في بيان للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في ختام مؤتمر حوارات المتوسط ليل أمس الثلاثاء.وأضاف أناستاسيادس أن مؤتمر حوارات المتوسط-7 سيكون له أهمية حاسمة في القضايا المدرجة في البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع والمعروف باسم إعلان نيقوسيا.وحضر القمة، التي استضافها رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي ورئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا ورئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات ووزير خارجية أسبانيا جوزيف بوريل فونتيليس.واختص أناستاساديس بالذكر ما وصفه بالتحديات المتعلقة بالهجرة، قائلا إن القادة السبعة قرروا بالإجماع أن المطلوب هو "جهد جماعي وتعاون ووحدة وقبل كل شيء تضامن".وقال أناستاسيادس "نحن، بدان البحر الأبيض المتوسط، نقف في الصف الأمامي للتعامل مع الهجرة ونعتقد أن الحاجة الملحة تكمن في آلية لتوزيع المحتاجين من أجل توفير الحماية الدولية ضمن لائحة دبلن".وقال إنه مقتنع بأن إعلان نيقوسيا يبين بوضوح ضرورة أن تطبق تركيا على جميع دول الاتحاد الأوروبي اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة قبول المهاجرين.فقبرص هي الطرف المتلقي لتدفق متزايد من اللاجئين الذين تجمعوا في تركيا ويتم جلبهم من قبل المتاجرين بالبشر على شواطئها أو يسمح لهم بالسفر إلى الجزء القبرصي الذي تحتله القوات التركية ثم يعبرون إلى المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة من الجزيرة.وترفض تركيا تطبيق الاتفاق عندما يتعلق الأمر بقبرص، التي لا تعترف بها كدولة بعد أن احتلت الجزء الشمالي منها في عام 1974، ردا على انقلاب قام به ضباط الجيش اليوناني.كما ذكر إعلان نيقوسيا أن قادة الدول السبع الجنوبية كرروا دعمهم لإصلاح وتعميق الاتحاد الجمركي والمصرفي وإصلاح آلية الاستقرار الأوروبية.وقال أناستاسيادس إن إعلان نيقوسيا ذكر أيضا أن زعماء الجنوب قد أدركوا أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط هي مسار إستراتيجي لتوريد الغاز الطبيعي والكهرباء من خلال البنية التحتية، مثل "إيست ميد"، وهو خط أنابيب غاز مزمع إنشاؤه لنقل الغاز إلى أوروبا من خلال قبرص واليونان وإيطاليا.وقال إن زعماء الجنوب أعربوا أيضا عن تضامنهم مع جمهورية قبرص في ممارسة حقوقها السيادية في استكشاف مواردها الطبيعية واستغلالها وتطويرها داخل منطقتها الاقتصادية الخاصة، في مواجهة المضايقات والتهديد باستخدام القوة من جانب تركيا.كما أقر الإعلان بالعواقب الوخيمة لتغير المناخ، خاصة في المناطق الجنوبية من أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، ويتعهد بالتحول إلى نموذج اقتصاد منخفض الكربون.وقال الإعلان إن "قبرص مستعدة للقيام بدور إقليمي لمواجهة تغير المناخ من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين دول المنطقة"، بهدف تحقيق خفض في الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس.وحول قضية قبرص، شكر أناستاسيادس زملائه لدعمهم لمشاركة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة توحيد الجزيرة.وقال الزعماء الجنوبيون في إعلانهم "من المهم للغاية أن يظل الاتحاد الأوروبي مشاركا بشكل نشط في المفاوضات عند استئنافها لضمان أن تبقى قبرص معاد توحيدها عضوا فاعلا تماما في الاتحاد، بما يتوافق مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي".

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