صورة - تداول تأشيرة دخول ماميتش للسعودية تمهيدًا لتدريب الهلال

2019/01/30 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لتأشيرة دخول الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني السابق للعين الإماراتي، إلى أراضي المملكة العربية السعودية.ماميتش فسخ عقده مع العين بالتراضي، بعد طلب شخصي منه، حيث أكدت إدارة النادي الإماراتي على أن المدرب الكرواتي هو من طلب الرحيل، للحصول على قسط من الراحة.

وانتشرت تأشيرة دخول ماميتش عبر "تويتر"، حيث تم إصدارها تحت بند زيارة عمل بنادي الهلال، وذلك كخطوة لتدريب الزعيم بدلًا من البرتغالي جورج جيسوس.

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جاء ذلك بالرغم من نفي محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، كل ما قيل حول إقالة جيوس، حيث قال:

"لا غرابة ..



هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة! الفريق مستقر ولله الحمد، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب جيسوس، نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله ومواصلة الصدارة".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط.





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