بعد عام واحد.. علماء يدعون اكتشاف أول علاج نهائي للسرطان

2019/01/30 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… يقول علماء إنهم ربما وجدوا العلاج الكامل الأول للسرطان، والذي قد يصبح متاحا في غضون عام واحد.وأوضح دان أريادور، من شركة Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd، بالقول: “نعتقد أننا سنقدم علاجا شاملا للسرطان خلال عام، وسيكون فعالا منذ اليوم الأول ليستمر مدة بضعة أسابيع، ولن تكون له أي آثار جانبية وبتكلفة أقل […]

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