الموارد تؤكد تصريف السيول الواردة إلى واسط

2019/01/30 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاربعاء، على تصريف السيول الواردة إلى محافظة واسط.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إنه "مديرية الموارد المائية في واسط تواصل اعمالها بتصريف السيول الواردة الى (كلال بدرة وكلال ترسخ ومجرى الجباب)".

واوضحت، "وذلك بانسيابية بأتجاة نهر دجلة ومنخفض الشويجة".

واشار وزارة الموارد المائية الى، انه "بهدف درء مخاطر السيول والفيضانات للاستفادة منها عند الضرورة".

تحرير: عامر الشيباني

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