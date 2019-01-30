نائب: الحكومة المركزية مدينة للبصرة ب 16مليار دولار

2019/01/30 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة البصرة حسن خلاطي، الاربعاء، أن ما تم وضعه من تخصيصات لمحافظة بالبصرة في الموازنة جيدة، شريطة ان يتم صرفها من قبل الجهات التنفيذية، فيما نوه الى أن بذمة الحكومة الآن من ديون للمحافظة وصلت الى 16 مليار دولار.وقال خلاطي، إن "ما وضع من تخصيصات لمحافظة بالبصرة في الموازنة نرى انها جيدة، لكن ينبغي ان يتم صرف ما تم وضعه من تخصيصات من قبل الجهات التنفيذية".

وأضاف، ان "المحافظة لديها مستحقات من البتر ودولار والمنافذ الحدودية، اضافة الى تثبيت فقرة تلزم وزارة المالية بتخصيص اموال من اجل تنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".

وتابع، أن "ما بذمة الحكومة الان من ديون للبصرة وصلت الى 16 مليار دولار، وهذه هي السنة الثانية التي يتم فيها وضع فقرات تلزم الحكومة بدفعها وفق القانون لكن نتمنى ان لا يتكرر ما حصل بالموازنة السابقة، وان يتم تنفيذ ما تم الاتفاق والتصويت عليه بالموازنة".

وأشار الى، ان "اننا كممثلين للمحافظة بحال عدم التزام الحكومة بتطبيق بنود الموازنة ودفع حقوق المحافظة المنصوص عليها فيها فسيكون لنا موقف قانوني للدفاع عن حقوق البصرة وابناءها".

يذكر، أن مجلس النواب صوت في 23 كانون الثاني 2019 على قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.



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