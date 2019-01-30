ملك إسبانيا يزور العراق ويتفقد قواته وسط فشل الدبلوماسية العراقية – تقرير

2019/01/30 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في إطار زيارة رسمية للبلاد لتعزيز أواصرا التعاون والصداقة بين البلدين، وبعد قطيعة دامت نحو اربعة عقود من الزمن، وصل ملك إسبانيا فيليب السادس الى بغداد.

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