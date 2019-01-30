كوردستان والاتحاد الأوروبي يبحثان أوضاع اللاجئين والنازحين

2019/01/30 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، كلاً من جين كريستوف، نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، ورامون بليكو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، وكلاريس باستور، رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي بأربيل، ووفداً مرافقاً لهم.

وعبر الوفد الضيف خلال لقاء عن سروره لزيارة إقليم كوردستان، والحوار بين أربيل وبغداد، وثمّن عالياً جهود إقليم كوردستان في إيواء وحماية عدد كبير من النازحين واللاجئين الفارين من بطش الإرهاب، وأعرب عن الاستعداد لدعم العراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات ولمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

من جانبه رحب رئيس وزراء إقليم كوردستان بهذه الزيارة، وأشاد بالمساعدات الإنسانية والعسكرية التي قدمها عدد من دول الاتحاد الأوروبي لإقليم كوردستان، وعبر عن أمله في استمرار هذه المساعدات، وعن رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

وفي محور آخر من اللقاء، تمت مناقشة وبحث مجموعة مسائل مرتبطة بالوضع في العراق، وعلاقات أربيل – بغداد، والمخاوف من ظهور الإرهاب من جديد، والتنسيق بين أربيل وبغداد للتصدي لهذا الخطر، ومحادثات الأطراف السياسية لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان.

كما شغل التباحث بشأن أوضاع المنطقة والشرق الأوسط وعلاقات إقليم كوردستان مع دول الجوار، جانباً آخر من اللقاء.





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