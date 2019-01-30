السفير الجزائري: إجراءات جديدة للعراقيين لتسهيل منح سمات الدخول بين البلدين

2019/01/30 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن السفير الجزائري في العراق، عبد القادر بن شاعة، اليوم الاربعاء، عن اجراءات جديدة للعراقيين لتسهيل منح سمات الدخول بين البلدين.وذكر بن شاعة في تصريح لـ "الغد برس"، ان "هناك تطور في العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما بعد فتح السفارة الجزائرية، مبينا أنها "بصدد تفعيل الاتفاقيات العديدة بين البلدين".

وأضاف ان "الجزائر تتطلع الى تطوير التبادل التجاري بين البلدين، وهو ينمو بفعل القطاع الخاص وسيتطور عاجلا"، موضحا ان "الزيارات متواصلة بين البلدين وفي اعلى المستويات وخصوصا على مستوى خبراء الطاقة والصحة والأدوية والاتصالات ".



وأشار بن شاعة الى ان "من المؤمل ان يزور مسؤولين جزائرين العراق قريبا ومنهم وزير الداخلية والعدل"، مبينا ان "هناك دراسة أوجه التعاون التي على ضوء مذكرة التفاهم التي وقعها وزراء خارجية البلدين 2014 في بغداد".واوضح ان "هناك اتفاقية في مجال الطاقة وهي حيز التنفيذ وسيتم التوقيع فيما مجالات أخرى وربما تكون متعلقة بزيارة وزيري الداخلية والعدل الجزائري ".وتابع ان "تأشيرات الجزائر تتطلب ايداع ملف لدى القنصلية التابعة للسفارة وستمنح التأشيرة بكل يسر فور اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالأمنية "، لافتا الى ان "هناك اتفاقية موقعة منذ وقت طويل بخصوص الرحلات الجوية سيتم تفعيلها قريبا".

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