اجتماع بين أمانة بغداد وكتلة نواب العاصمة: الامطار وأزمة المياه أبرز الملفات

2019/01/30 | 17:59

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو مجلس النواب السابق، شروق العبايجي، الاربعاء، عما وصفته بالكارثة في احدى دوائر وزارة الداخلية.

وقالت العبايجي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "الى وزير الداخلية وكالة ومفتش عام وزارة الداخلية..



الموضوع دائ

بغداد اليوم _ بغداد

هاجم رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، الأربعاء، جهاز الاستخبارات الأميركي، على خلفية تقرير حول إيران.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يبدو أن رجال المخابرات سلبيين وساذجين للغاية ع

بغداد اليوم- النجف

دعا تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، إلى اجتماع أولي للحكومة المحلية في النجف.

وقال بيان للتحالف تلقته "بغداد اليوم"، إنه اعضاءه في مجلس محافظة النجف، "عقد اليوم اجتماعآ ضم اعض

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