2019/01/30 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة تركية اليوم الأربعاء بالإفراج عن موظف بالقنصلية الأمريكية في مدينة أضنة في جنوب البلاد بعد إدانته بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة ودعمها.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن المحكمة قضت بسجن حمزة أولوجاي أربع سنوات ونصف لكنها أمرت بالإفراج عنه بعد حساب المدة التي قضاها رهن الاحتجاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تركية تطلق سراح موظف بالقنصلية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة تركية تطلق سراح موظف بالقنصلية الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).