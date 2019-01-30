ماي تسجل انتصارا مؤقتا بدعم النواب لمقترحها الخاص بالحدود الأيرلندية

2019/01/30 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محادثات مع أعضاء مجلس العموم بشأن تعديل البند الخاص بأيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويطالب نواب البرلمان بتوضيح البدائل عن اتفاق الحدود بين أيرلندا الشمالية والجمهورية الأيرلندية ضمن صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مراسل الغد من لندن عمر شاكر أن ماي تسجل انتصارا ولو مؤقت بعد دعم النواب لمقترح تؤيده الخاص باستبدال الاتفاق الخاص بالحدود الأيرلندية.

وأضاف أنها نجحت في كسب الزخم السياسي الذي تحتاجه.

وفي السياق نفسه أوضح مراسل الغد من بروكسل سلامة عطا الله أن الاتحاد الأوروبي يصر على عدم فتح الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين البريطاني والأوروبي في نوفمبر، لكي لا تكون هذه العودة مقدمة لسلسلة من المطالب البريطانية، وأنهم يطالبون بريطانيا بتوضيح ما الذي تريده بالضبط.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يرغب في معرفة ما الذي يريده البريطانيون بالضبط سواء كان تنازلا أو رغبة لكي يحصل الاتفاق على مباركة البرلمان البريطاني.

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على عدم إعادة التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن ما تم الاتفاق بشأنه هو الأمر الأفضل.

في الوقت نفسة أعلنت تريزا ماي عن نيتها الذهاب لبروكسل لإعادة التفاوض، مع تأكيدها تمسكها بمغادرة الاتحاد.

المزيد من التفاصيل يتحدث مراسلا الغد من لندن عمر شاكر ومن بروكسل سلامة عطا الله عبر النشرة الإخبارية.

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