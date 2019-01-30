الحلبوسي يلتقي ابناء الجالية العراقية في لندن

2019/01/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برفقة وفد نيابي ،الأربعاء، جمعا من أبناء الجالية العراقية في لندن.وأوضح بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ،ان ” الحلبوسي اكد خلال اللقاء أهمية استقطاب الكفاءات والعقول العراقية الموجودة في الخارج؛ للاستفادة منها داخل البلاد في المجالات كافة، مشيرا إلى ضرورة توفير حياة حرة كريمة لكل مواطن ...

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