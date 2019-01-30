المفوضية تستذكر اجراء أول انتخابات تشريعية في العراق

2019/01/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استذكر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اول حدث انتخابي في 2005، فيما كشفت عن نقطة انطلاق مهمة في عملها.وذكر بيان للمجلس، تلقت /SNG/، نسخة منه، انه” في الوقت الذي تستذكر فيه مفوضية الانتخابات اجراء اول حدث انتخابي نقل العراق الى تجربة جديدة تعد نقطة انطلاق للعملية الديمقراطية فيه وهي انتخابات الجمعية ...

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