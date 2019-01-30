أسلحة إسرائيلية بين مخلفات الإرهابيين في الغوطة الشرقية

2019/01/30 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت الامنية السورية ، خلال استكمال عملية تطهير الغوطة الشرقية من

مخلفات الإرهابيين، على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها

رشاشات إسرائيلية وغربية الصنع.

وبحسب وكالة سانا السورية ، بين مصدر امني أنه "أثناء عمليات

تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب في منطقة الغوطة الشرقية

بريف دمشق ونتيجة للبحث والتحري تم العثور على مستودع يحتوي على كمية

من الأسلحة والذخائر بينها رشاشات من عيار 5ر14 و23 مم ورشاشات من

منشأ إسرائيلي وقواذف ار بي جي وقناصات متنوعة منها شتاير وناتو

وقواعد إطلاق القذائف وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة".ولفت المصدر إلى أن "عمليات تطهير المناطق المحررة من الإرهاب مستمرة

لكشف وإزالة مخلفات التنظيمات الإرهابية حفاظا على حياة المدنيين من

أدوات الحقد والإجرام".

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