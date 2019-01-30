2019/01/30 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت مديرية العلاقات والاعلام اليوم الاربعاء, ان الاجتماع عقد برئاسة نائب رئيس البرلمان (حسن الكعبي) وبحضور امين بغداد واكثر من عشرين نائبا برلمانيا عن كتلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاجتماع التداولي الثاني بين امانة بغداد وكتلة نواب بغداد الذي تضم (71) نائبا في البرلمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاجتماع التداولي الثاني بين امانة بغداد وكتلة نواب بغداد الذي تضم (71) نائبا في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).