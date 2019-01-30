شركة جوجل الامريكية.. ترفع سعر خدمات G Suite لاول مرة منذ عشر سنوات

2019/01/30 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة جوجل الامريكية قبل قليل عن زيادة اسعار حزمة خدمات G Suite سواء للافراد او للمؤسسات ، بنسبة 20% تقريبا ، وهي أول زيادة

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