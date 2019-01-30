تمرير “مقترح قانون إنهاء الإتفاقية الأمنية”…. العواقب وخيمة على العراق

2019/01/30 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول إيران استغلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قاعدة عين الأسد العسكرية بغرب العراق في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لفتح

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