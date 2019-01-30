التربية توجه بتفتيش احذية الطلاب التي من هذا النوع

2019/01/30 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وثيقة الوزارة والتي اطلع عليها موقع "الغدير"، انه" على مدراء مراكز الامتحانات كافة تفتيش الاحذية الرياضية للتلاميذ والطلبة المتقدمين للامتحانات التمهيدي الخارجي قبل دخولهم للقاعات الامتحانية للعام الدراسي 2019.يشار الى ان الامتحانات التمهيدية الخارجية ستنطلق في الثالث من الشهر القادم حسب ما اعلنت عنه وزارة التربية.انتهى..م.ر

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