2019/01/30 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم نتائج الأعمال القوية وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.





وكان قطاعا التكنولوجيا والصناعة الأفضل أداءً في "وول ستريت"، كما قاد سهما "بوينج" و"آبل" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز".





وتراجعت أرباح وإيرادات "آبل" في الربع المالي الأول من عام 2019 لكن الهبوط جاء بأقل من التوقعات، ليصعد السهم بنحو 4.8%.





كما ارتفع سهم "بوينج" بأكثر من 6% بعد أن تجاوزت الشركة توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.





فيما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بتثبيت معدلات الفائدة.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي نحو 213 ألف وظيفة في يناير بأكثر من التوقعات.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.2% إلى 24865.8 نقطة، ليربح 285.8 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7% مسجلاً 2657.4 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 1% إلى 7101.7 نقطة.





وخلال الفترة ذاتها، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 95.969.





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