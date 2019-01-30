2019/01/30 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "ماكدونالدز" بأكثر من التوقعات خلال الربع الرابع من العام الجاري، بينما هبطت الإيرادات وفشلت في الوفاء بالتقديرات.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع الأغذية، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحها إلى 1.415 مليار دولار (1.82 دولار للسهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 698.7 مليون دولار (0.87 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من 2017.





وبلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود غير المتكررة 1.97 دولار للسهم في الربع الأخير من 2018، بزيادة قدرها 15% عن نفس الفترة من العام السابق له، ومقارنة مع تقديرات بـ1.89 دولار للسهم.





وأوضحت البيانات أن إيرادات "ماكدونالدز" تراجعت إلى 5.163 مليار دولار في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 5.340 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق لها.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "ماكدونالدز" ستسجل 5.17 مليار دولار.

وأرجعت ماكدونالدز هبوط الإيرادات إلى آثار استراتيجية إعادة الهيكلة.





فيما تراجعت إيرادات المطاعم المملوكة للشركة إلى 2.37 مليار دولار مقارنة مع 2.57 مليار دولار في الربع ذاته من عام 2017.





في حين ارتفعت مبيعات نفس عدد المتاجر بنسبة 4.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع توقعات بزيادتها 3.7%.





وفي إجمالي عام 2018، تراجعت إيرادات الشركة إلى 21.02 مليار دولار، مقارنة مع 22.82 مليار دولار في العام السابق له.





وعلى مستوى الأرباح فسجلت "ماكدونالدز" ارتفاعاً إلى 5.92 مليار دولار في 2018، مقارنة مع 5.19 مليار دولار في العام السابق له.





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