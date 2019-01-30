واع/التجارة تتسلم 80 الف طن من الحنطة والرز

2019/01/30 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

30/01/2019 18:11:00 PM |

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واع بغداد

تسلمت وزار التجارة، اليوم الأربعاء، 80 الف طن من الحنطة والرز لمفردات البطاقة التمونية.

وذكر بيان لوزارة النقل تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان "الشركة العامة للنقل البري اعلنت، نقل 80 ألف طن من الحنطة والرز على متن 574 شاحنـة من إسطول الشركة والشركـات المؤتلفـة".

واضاف انه "تم تفريغ حمولـة باخرتين محملتين بالحنطـة والرز رست مؤخراً على أرصفـة مينـاء أم قصر الجنوبي حيث قامت 165 شاحنة بنقل أكثر من 7 ألأف طن من الباخرة Orania المحملة بأكثر من 50 ألف طناً من مادة الحنطة فيما قامت 409 شاحنة بنقل أكثر من 16 ألف طناً من الباخرة Atlantic المحملة بأكثر من 30 الف طناً من مادة الرز وتم نقلها من محافظة البصرة الى المحافظات الأخرى لصالح وزارة التجارة".

ولفت الى ان "إسطول الشركة العامة للنقل البري يسهم بإستمرار في نقل المواد الغذائية ومختلف الحمولات لدعم الجهد الحكومي في تأمين مفردات البطاقة التموينية".

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