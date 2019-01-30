الإمارات تدعو الشركات للاستثمار في إقليم كوردستان

2019/01/30 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، كلاً من أحمد المحيربي، القائم بأعمال القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، والوفد المرافق له.

خلال اللقاء، عبر المحيربي سروره بلقاء رئيس الوزراء ولعمله في إقليم كوردستان، ثم قدم عرضاً موجزاً لمشاريعهم وأعمالهم ونشاطاتهم خلال الفترة الماضية ضمن إطار مساعدات دولتهم للعراق، وخاصة مساعدة النازحين واللاجئين إلى إقليم كوردستان هرباً من الإرهاب، وقدم شكره لحكومة إقليم كوردستان ومؤسساتها لدعمها وتنسيقها مع قنصليات دول العالم في أربيل، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

من جانبه أشاد رئيس وزراء اقليم كوردستان بهذه الزيارة، معبراً عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها إقليم كوردستان من الناحية الإنسانية، آملاً في استمرار تلك المساعدات، كما أكد على العمل لمزيد من تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات في كافة النواحي.

وجرى خلال اللقاء أيضاً الحديث عن آخر مستجدات العلاقة بين أربيل وبغداد، وعلاقات إقليم كوردستان مع دولة الإمارات، وقيم الجانبان عالياً مستوى هذه العلاقات، كما تحدثا عن مرحلة ما بعد داعش وإعادة الإعمار، وأكدا على أنه قد آن الأوان لتتوجه الشركات إلى إقليم كوردستان وتمارس نشاطاتها في جميع أنحاء العراق.





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