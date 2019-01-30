البنك الدولي يمول صندوقاً للتنمية في العراق بـ 300 مليون دولار

2019/01/30 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، تأسيس صندوق للتنمية الاجتماعية بقيمة 300 مليون دولار، يموله البنك الدولي، لتقديم الخدمات الأساسية وتأمين فرص العمل في المناطق الأشد فقراً.وقال وزير التخطيط في الحكومة العراقية، نوري الدليمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مبعوث البنك الدولي رمزي نعمان ببغداد: "نعلن اليوم تأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية بالشراكة مع منظمات المجتمع الدولي".وسينفذ المشروع في مرحلته الأولى بمحافظات ثلاث، هي المثنى وصلاح الدين ودهوك، على أن تضاف أربع محافظات أخرى إلى المشروع العام المقبل.وأوضح الوزير العراقي أن "جميع محافظات العراق ستدخل ضمن المشروع في السنة الثالثة"، مشيراً إلى أن "المشروع سينفذ من خلال القيام بمسوحات في القرى الأكثر فقراً بالمحافظات والعمل على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل".وذكر الدليمي أن "المبلغ الاولي المخصص للمشروع هو 300 مليون دولار، عبارة عن قروض من دون فائدة من البنك الدولي".وأظهر مسح أجرته الحكومة العراقية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي بمحافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، أن نسبة الفقر تبلغ 41 بالمائة، بينما كانت قبل سيطرة داعش لا تتجاوز 20 بالمائة.وقدرت الحكومة العراقية شباط/فبراير الماضي، وفقا لدارسة إجراها خبراء عراقيون ودوليون الحاجة الفعلي لاعادة اعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.وترجع آخر الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة التخطيط، عن معدل الفقر في البلاد إلى نهاية 2013 بنسبة 16 بالمائة، في حين تشير التقديرات إلى بلوغه 30 بالمائة عام 2016.

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