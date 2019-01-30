الحلبوسي يدعو الى استقطاب الكفاءات العراقية الموجودة في الخارج

2019/01/30 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال لقائه أبناء الجالية العراقية في لندن، اليوم الاربعاء، الى أهمية استقطاب الكفاءات والعقول العراقية الموجودة في الخارج، للافادة منها داخل البلاد في المجالات كافة.واشار الحلبوسي، في بيان، تلقته "الغد برس" إلى "ضرورة توفير حياة حرة كريمة لكل مواطن عراقي، وضرورة توفير العدالة الاجتماعية، وأن يكون الجميع متساوين بالحقوق والواجبات، لضمان عودة أبنائنا إلى حضن الوطن بعد سنوات من الهجرة"، متمنيا أن "يرى العراقيين يُخدَمون وينتِجون في بلدهم".وأضاف أن "العراق متوجهٌ إلى تعزيز الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي والدولي وفق المصالح المشتركة واحترام السيادة المتبادلة، من أجل دفع عجلة الإعمار والاستقرار بعد الانتصار على داعش بفضل دماء العراقيين وتضحياتهم".ولفت إلى أن "حرب العراقيين مع داعش وتضحياتهم ضد التنظيم الإرهابي المتطرف نتج عنها توحد الجميع وتكاتفهم مما أدى إلى انحسار الصوت الطائفي، فالمرحلة كانت تتطلب منَّا أن نكون متماسكين ومتضامنين؛ لأننا بمركب واحد لا ينجو منه مكون أو طائفة دون أخرى".وتابع البيان انه "تم خلال اللقاء تبادل الحديث عن المرحلة المقبلة وأهم تحدياتها، وعن دور مجلس النواب بوصفه ممثلا للشعب في الرقابة والتشريع فضلا عن واجبه في دعم الحكومة؛ لتأدية مهامها؛ من أجل تحقيق برنامجها الحكومي."

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