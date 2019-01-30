2019/01/30 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يعلن انطلاق اعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/01/30 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يعلن انطلاق اعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يعلن انطلاق اعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).