المفوضية تستذكر اول حدث ديمقراطي شهده العراق

2019/01/30 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء ، بيانا بمناسبة اول حدث انتخابي نقل البلاد من غطرسة الديكتاتورية الى النظام الديمقراطي الذي ولد من رحمه برلمان العراق والحكومة التنفيذية والمجالس التشريعية المحلية.

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