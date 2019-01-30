بـ 300 مليون دولار.. الدليمي يعلن انطلاق اعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية

2019/01/30 | 18:30

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، انطلاق اعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية، برأس مال اولي قيمته 300 مليون دولار، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وبدعم من البنك الدولي، وذلك لدعم خطط الوزارة الاستراتيجية للتخفيف من الفقر.

وأوضح الدليمي، في بيان، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الصندوق سيبدأ عمله بالاعتماد على نتائج مسح التنمية الريفية، في ثلاث محافظات كمرحلة أولى، هي المثنى باعتبارها الأشد فقراً، وصلاح الدين باعتبارها الأكثر تضرراً وفقراً في المناطق الريفية، ودهوك باعتبارها أحد المحافظات التي استقبلت اعدادا كبيرة من النازحين".

وأضاف الدليمي، أن "أربع محافظات سيتم شمولها في العام الثاني من عمل الصندوق، على ان يتم شمول جميع المحافظات في العام الثالث"، مشيراً إلى أن "الصندوق الاجتماعي للتنمية سيدعم الخدمات المباشرة للمواطنين، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وبناء قدرات الشباب".

وأكد وزير التخطيط، أن "الوزارة تمكنت من الحصول على دعم البنك الدولي من دون أي فوائد"، داعياً جميع المانحين الدوليين إلى "زيادة دعم الخطط الاستراتيجية الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحسين مستواهم المعيشي".

بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، اليوم الأربعاء، وزير الصحة علاء عبد الصاحب بحسم ملف المستشفيات المتلكئة.

وقال الربيعي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "وزير الصحة مطالب بالعمل الجاد لحسم الملفات العال

بغداد اليوم- ديالى

تعيش قرى المعلا وترلساق ومناطق الحزام القريبة من الحدود العراقية- الإيرانية، ضمن ناحية قزانية في محافظة ديالى، حالة استنفار دائمة مع حلول موسم الشتاء كونها اولى المناطق التي تضربها السيول الجارفة بقوة.

وتتسبب السيول بأضرار ما

بغداد اليوم - متابعة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، على إنشاء القطار الهوائي "تلفريك" في مدينة القدس الشرقية، فيما حذر محافظ مدينة القدس من حدوث صدامات فلسطينية - اسرائيلية.

واعتبر عدنان غيث، محافظ مدينة القدس أن مصادقة الحكومة الإسرائيلي

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