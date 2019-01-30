كاظم الساهر يوضح سر غضبه من جمهور حفله واصراره على مغادرة المسرح

2019/01/30 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..كشف النجم كاظم الساهر بوضوح سر غضبه الذي انتابه في إحدى حفلاته خلال جولته الأوروبية، مما أدى لاتخاذه قرار بمغادرة المسرح بعض من الوقت.

وقال كاظم الساهر عند لقائه لبرنامج “Trending” أنه انزعج قليلاً من حدوث شغب في حفله الذي أقيم في ألمانيا، حيث وجد بعض من الحضور يتقدم محاولين الصعود على خشبة المسرح، مما أصابه بالضيق.

وأضاف القيصر أنه طلب أكثر من مرة من الحضور الراغبين في صعود المسرح، الجلوس في أماكنهم حتى يستطيع الجميع الاستمتاع بالأغاني إلا أنهم ظلوا على موقفهم، فاضطر لمغادرة الخشبة بضعة دقائق حتى يتدخل الأمن للمحافظة على هدوء المكان من جديد.

وأكد أنه وجد فور عودته على خشبة المسرح الجميع يجلس في مكانه، وأشعل الأجواء بأجمل أغانيه وانسجام الجماهير معه.

وكان هناك مقطع تم تداوله لكاظم الساهر وهو منزعج من بعض الحضور في حفله، ثم انصرف وترك المسرح بعد فقدان السيطرة على الموقف.

من جهة أخرى، أشار كاظم الساهر أنه لم يحدد بعد موعد زواجه، وفي حالة معرفته الموعد بالتحديد سوف يعلنه للجمهور صراحة.

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