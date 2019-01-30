بالصور..الثلوج في بعض مناطق كوردستان تركيا تتجاوز 10 أمتار

2019/01/30 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو - AA

بلغت سماكة الثلوج في بعض القرى التابعة لولاية موش بكوردستان تركيا، حوالي 10 أمتار، وتواصل فرق التابعة للبلدية أعمال فتح الطرقات.فقد ادى تساقط الثلوج الى إغلاق وعزل الكثير من القرى والمناطق في وان وموش وبدليس.

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