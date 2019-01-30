اعلن قرب إطلاقها.. أبو الهيل: العراقية فنون ستعيد للتراث الفني رونقه

2019/01/30 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل اليوم الاربعاء، قرب اطلاق قناة العراقية فنون.

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