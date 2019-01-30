الحكومة تبحث مع مجموعة هيونداي/كيا الكورية مشروع استثمار القطار السريع في بغداد

2019/01/30 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجموعة هيونداي/كيا الكورية جن هينغ جانغ

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