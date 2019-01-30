السفير الأمريكي يبدي تفاؤله بستقبل العراق

2019/01/30 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أبدى

السفير الاميركي في بغداد، دوغلاس سيليمان، اليوم الأربعاء، تفاؤله بمستقبل العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير المالية،

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فؤاد حسين استقبل اليوم في

مكتبه ببغداد سفير الولايات المتحدة الاميركية في بغداد، دوغلاس سيليمان، بمناسبة انتهاء

مهام عمله”.

واكد

فؤاد حسين خلال اللقاء، على “اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والتي كان لسيليمان

دور مهم في تعزيزها وتطويرها”، معبراً في الوقت ذاته عن “تقديره وشكره للجهود

التي بذلها السفير اثناء فترة عمله في بغداد”.

وبحسب

البيان، اشار سيليمان الى “اعتزازه بالعمل في العراق كرئيس للبعثة الدبلوماسية”،

معبراً عن تفاؤله بـ”مستقبل افضل لا بناء العراق من خلال الحكومة الجديدة وبرنامجها

الواعد في اعادة الاعمار والبناء وتقديم الخدمات وتطوير الاقتصاد”.

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