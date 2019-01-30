التوقعات الجوية لهذه الليلة وغدا الخميس

2019/01/30 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

تشير

التوقعات الجوية إلى أن هناك فرصا للأمطار ستكون حاضرة على بعض المناطق هذه الليلة

وغدا الخميس.

وقال

المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية في حسابه على الـ”فيسبوك”

إنه “رغم تواجد مرتفع جوي لكن فرص الامطار الخفيفة ستكون حاضرة على مناطق من مدن

الشمال هذه الليلة ويوم غد الخميس أيضا” .

وأضاف

عطية أنه “كانت هناك حالة من عدم الاستقرار سريعة مصحوبة بأمطار خفيفة أثرت مساء

اليوم الاربعاء على مناطق متفرقة من مدن البلاد ومنها مدن الجنوب بسبب تواجد الرطوبة

في الطبقات العليا مصحوبة برياح باردة عليا ستنتهي هذه الليلة” .

ونزحت

عشرات العوائل، اليوم الاربعاء، من قرية شمال قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين بسبب

السيول.

وذكرت

مصادر صحفية أن “العشرات من عوائل قرية المسحك شمال قضاء بيجي في محافظة صلاح

الدين، نزحوا بسبب السيول”.

واضافت،

أن “السيول تسببت بغرق 7 منازل بالكامل”، لافتا الى ان “المواطنين متخوفون

من غرق القرية بالكامل في الساعات المقبلة بسبب كميات الامطار الكبيرة المتساقطة”.

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