وزير التخطيط يبحث مع شركة كورية مشروع استثمار القطار السريع في بغداد

2019/01/30 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، اليوم الاربعاء، مع مجموعة هيونداي/كيا الكورية،

مشروع استثمار القطار السريع في بغداد.

وذكر

بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التخطيط استقبل

اليوم ، نائب رئيس مجموعة هيونداي/كيا الكورية جن هينغ جانغ والوفد المرافق له، وجرى

خلال اللقاء بحث التصاميم الهندسية التي قدمها الوفد، لتنفيذ مشروع القطار المعلق السريع

في بغداد، بطريقة الاستثمار”.

وأكد

الدليمي خلال اللقاء، على أن “الوزارة تعمل مع الجهات التنفيذية، في إيجاد حلول

نوعية، من خلال توجهات جديدة في الاستثمار، تضطلع به الشركات العالمية المتخصصة، ضمن

خطط تنفيذية واضحة المعالم، يلمس المواطن أثرها الايجابي خلال الأعوام المقبلة”،

لافتاً الى ان “العمل بخطط متوسطة وبعيدة المدى، للنهوض بواقع الخدمات الأساسية،

وفي مقدمتها النقل والبنى التحتية”.

واكد

أن “مشروع القطار السريع سيتم تنفيذه بطريقة لا تؤثر في الطرق الرئيسة، وذلك من

خلال إنشاء طريق معلق مستقل للقطار”.

من جانبه،

أعرب الوفد الكوري عن “تقديره العميق للاجراءات التي وجه وزير التخطيط باتخاذها

لدعم الاستثمار وتوفير الظروف المناسبة لعمل الشركات الأجنبية في العراق”، مؤكدين

إمكانيتهم وبالتعاون “مع شركات فرنسية متخصصة، تنفيذ وتمويل مشروع القطار المعلق

السريع في بغداد”.

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