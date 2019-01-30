قصف جوي بالانبار : مقتل خمسة قيادات لداعش مقربين من الارهابي البغدادي في القائم

2019/01/30 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خمسةٌ من قيادات تنظيم داعشَ الإرهابي بقصفٍ جويٍ غربيَ محافظة الانبار.

مصدرٌ في عملياتِ الانبار أفاد اَن طيرانَ الجيش قصف موقعا لداعشَ في قضاء الرطبة

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