نينوى : القبض على 15 متهماً بينهم 4 مطلوبين بتهمة الإرهاب بالموصل

2019/01/30 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركزُ الإعلام الأمني عن القاء القبضِ على خمسةَ عشرَ متهماً بينهم اربعةُ مطلوبينَ بتهمةِ بالإرهاب بعمليةٍ امنيةٍ في الموصل.

وذكر بيانٌ للمركز اَن مديريةَ مكافحة

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