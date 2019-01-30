رئيس الوزراء يعقد اجتماعا موسعا لمواجهة مشكلة تلوث المياه

2019/01/30 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعا موسعا لمواجهة مشكلة تلوث المياه ضمن الأمر الديواني رقم تسعة وتسعين الصادر لهذا الغرض.

وناقش الاجتماع اهمية الإسراع بوضع المعالجات العاجلة والواقعية والمتابعة المباشرة لموضوع تلوث المياه ورمي المخلفات في الأنهر لخطورته على الانسان والبيئة، واتخاذ اجراءات للتخفيف من خطره كمرحلة اولية لتقليل نسب التلوث، والاستمرار بالخطط الاساسية وإنجاز المشاريع المتلكئة بتوقيتاتها الزمنية.

واتفق المجتمعون على إصدار نشرة اسبوعية لرصد وبيان مستوى تلوث المياه في نهري دجلة والفرات لمتابعة مستوى التلوث والجهات والوزارات المتسببة ومعرفة خططها لمعالجة المخلفات والنفايات.

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