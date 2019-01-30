2019/01/30 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية، اليوم الإثنين، عن قفزة في أرباح الربع الثاني بفضل تقييمات أعلى لاستثماراتها في التكنولوجيا الفائقة في الوقت الذي تتزايد فيه الشكوك بشأن اعتماد المجموعة على التمويل السعودي.

وارتفعت أرباح المجموعة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول إلى 705.7 مليار ين (6.23 مليار دولار) مقارنة مع 395.6 مليار ين قبل عام.



واعتمدت أرقام العام الماضي على معايير محاسبية قديمة.

وتشهد سوفت بنك وصندوقها رؤية المدعوم من السعودية، والذي أصبح أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم بعدما جمع أكثر من 93 مليار دولار العام الماضي، تناميا في تقييمات استثماراتهما في قطاع التكنولوجيا مثل تطبيقات سيارات الأجرة على غرار أوبر تكنولوجيز ووحدة السيارات ذاتية القيادة في جنرال موتور.

لكن علاقات سوفت بنك بالسعودية أصبحت مثار قلق بالنسبة للمستثمرين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنك بلوم اللبناني يقول أرباحه الصافية في 2018 ارتفعت 5.2%) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنك بلوم اللبناني يقول أرباحه الصافية في 2018 ارتفعت 5.2%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).