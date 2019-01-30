مراد علمدار يرفع دعوى طلاق ضد زوجته بعد زواج دام 7 سنوات

2019/01/30 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن الممثل التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل “وادي الذئاب” والمعروف عربيا باسم “مراد علمدر”، إقامة دعوى قضائية للانفصال عن زوجته بعد 7 سنوات من الزواج.ولم تفلح الجهود التي بذلت من أجل رأب الصدع بين الزوجين، وإنقاذ العائلة، خاصة أن زواجهما أثمر طفلين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.وارتبط الزوجان في […]

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